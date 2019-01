Chiara Ferragni e Fedez ai ferri corti? Il retroscena segreto sulla luna di miele

di Emiliana Costa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

sono considerati sicuramente tra le coppie più innamorate dello showbiz. Ma qualcuno avrebbe messo in dubbio il loro rapporto inossidabile e nelle ultime ore un'indiscrezione starebbe rimbalzando sul web. L'influencer più famosa del mondo e il rapper milanese avrebbero avuto. Ma andiamo con ordine.Come riporta Il Giornale, il rumor proviene da, che nella sua rubrica sul settimanale Oggiavrebbe scritto: «Rientro dal viaggio di nozze alle Maldive assai agitato per Chiara Ferragni e Fedez. La coppia più social d'Italia sarebbe stata protagonista di unaMotivo della discussione? La fashion blogger avrebbe consigliato al marito, in accordo con la suocera Tatiana, di riflettereDi chi si tratta e come avrà reagito il rapper? Ah, saperlo...».D'altronde, come tutte le coppie normali, anche Chiara Ferragni e Fedez avranno i loro battibecchi. Insomma,? Staremo a vedere.