Chiara Ferragni e Fedez, tra le mani l'ultima ecografia della bambina «Ti aspettiamo principessa»

Chiara Ferragni e Fedez aspettano il secondo figlio ed è ormai noto che si tratta di una bambina. Come per Leone, anche la seconda gravidanza è 'social'. Ieri nelle stories i Ferragnez hanno mostrato il volto della piccola direttamente dal monitor durante la visita medica e oggi il cantante ha pubblicato uno scatto con l'ecografia tra la sua mano e quella della moglie. «Ti aspettiamo principessa», è la tenera didascalia apparsa a corredo del post.

Con una foto simile qualche settimana fa hanno annunciato l'arrivo della bambina e di conseguenza la crescita della famiglia. Il piccolo Leone, nato a marzo del 2018, teneva tra le dita l'ecografia della sorellina. I rispettivi followers hanno reagito con gioia alla notizia, soprattutto quando hanno scoperto il sesso del bambino. C'è chi però ancora storce il naso davanti a tutte queste condivisioni.

Per alcuni ci sono momenti che andrebbero vissuti nell'intimità della famiglia e non costantemente diffusi sul web e sui social. Chiara e Fedez, però, hanno deciso sin dalla nascita del primo figlio che avrebbero condiviso il più possibile per scoraggiare le intromissioni dei fotografi nella loro vita privata.

Ieri, davanti al monitor che mostrava la bambina, l'imprenditrice digitale non è riuscita a trattenere le lacrime. D'ora in poi la bambina sarà sempre più visibile e quando nascerà non c'è dubbio che grazie a mamma e papà vivrà come una vera principessa.

