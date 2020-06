Chiara Ferragni e Fedez per due giorni a Roma, giallo sui motivi: incontro con Nicolò Zaniolo?

Chiara Ferragni e Fedez a Roma per due giorni, giallo sui motivi: atteso l'incontro con Nicolò Zaniolo. I Ferragnez sono arrivati nella capitale e lo hanno annunciato sui social come d'abitudine. Non sono stati specificati i motivi del loro viaggio, ma sono partiti insieme all'inseparabile Luis Sal. E c'è chi pensa che il loro arrivo sia legato a Nicolò Zaniolo. Il calciatore avrebbe scelto i Ferragnez per curare la sua immagine.

«Roma today and tomorrow» (Oggi e domani a Roma), ha scritto su Instagram l'imprenditrice digitale a corredo di una vecchia foto della coppia davanti al Colosseo. Nelle stories, invece, entrambi hanno pubblicato immagini del viaggio in treno e della suite. Il piccolo Leone, invece, è rimasto a Milano con i nonni e ha già visto i genitori in videochiamata.

Come riportato da diversi magazine di gossip, infatti, Fedez curerà l’immagine del centrocampista della Roma tramite la sua agenzia di comunicazione Doom Entertainment. Zaniolo avrebbe firmato un contratto biennale con lo scopo di migliorare la sua immagine. I Ferragnez e Luis Sal hanno milioni di followers e con i social media si sono costruiti un impero.



