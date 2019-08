Chiara Ferragni e Fedez dormono in auto con Leone i fan notano un dettaglio

di Ida Di Grazia

Le vacanze stancano! Chiara Ferragni e Fedez dormono in auto con il piccolo Leone, i fan notano un dettaglio. Dopo la foto di Chiara, Fedez ha pubblicato su Instagram un ritratto di famiglia in cui dormono proprio tutti, ma un particolare ha messo in allerta alcuni fan della coppia."Ritratto di famiglia", è intitolato così lo scatto da 260 mila mi piace, postato su Instagram daLa tenera foto è stata come sempre commentata dai fan della coppia, c'è chi ha ironizzato chiamandoli i "Ferragnezzzzzzzz" o "I Sognagnez" e chi invece ha notato un particolare: «Ma le cinture di sicurezza?». Fortunatamente non si è scatenata nessuna polemica sono una piccola osservazione di un utente, mentre tutti gli altri hanno apprezzato divertiti lo scatto. E c'è infine chi ha ricordato lo scherzo che solo pochi giorni fa ha fatto alla moglie immortalandola sui social proprio mentre dormiva.