Chiara Ferragni, fuga dall'Italia: l'influencer fa le valigie e scappa in aeroporto. La destinazione segreta

Pronti, partenza, via...dall'Italia: Chiara Ferragni ha fatto le valigie e si è diretta all'aeroporto. Già ieri si vociferava di un viaggio, probabilmente Oltreoceano, che Chiara avrebbe intrapreso e proprio poche ore fa l'influencer si è fotografata nella sua immensa cabina armadio in procinto di fare la valigia, con lei c'era anche Paloma che, come ogni cane che si rispetti, si è accomodata all'interno del bagaglio ancora vuoto della Ferragni.

«Packing for a little work trip like...», "preparando le valigie per un piccolo viaggio di lavoro", scrive sui social, poi pubblica una foto in quella che sembrerebbe essere la lounge dell' aeroporto.

Chiara Ferragni in aeroporto: la destinazione segreta

Non si sa precisamente dove l'influencer sia diretta, ma i motivi sono senz'altro lavorativi, infatti pare che stia partendo senza i suoi figli Leone e Vittoria.

Si attendono aggiornamenti.