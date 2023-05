The Ferragnez, prima puntata. Fedez in lacrime: «La lite con Chiara Ferragni mi ha salvato la vita»

The Ferragnez 2 è appena uscita e su Prime Video è entrata subito nella top10 delle serie più seguite. Dopo il successo della prima stagione, Fedez e Chiara Ferragni ritornano a raccontare la loro vita alle telecamere. La prima puntata è forse una delle più emozionanti, dove Fedez e Chiara raccontano uno dei momenti più difficili della loro vita. Andiamo a vedere di che cosa si tratta.

Fedez: Come ho scoperto di avere il tumore

Durante la prima puntata della serie The Ferragnez si è parlato della malattia di Fedez. Era il 17 marzo 2022 quando il rapper milanese ha rivelato ai suoi follower di avere un tumore neuroendocrino al pancreas e che a pochi giorni si sarebbe dovuto operare.

Nella serie Prime Video i fan hanno potuto seguire tutto il percorso e le difficoltà che la coppia più seguita in Italia ha dovuto affrontare.

Fedez ha raccontato come ha scoperto la malattia.

«Una mattina dovevo andare a fare una tac ai polmoni perché sono asmatico - racconta Fedez - e sono arrivato con due ore in ritardo perché avevo litigato con Chiara. Mentre stavo facendo il controllo è passata di lì una dottoressa che si occupa di panceras e ha notato il mio pancreas un po' ingrossato. Abbiamo deciso quindi di fare ulteriori controlli, ed eccoci qui.»

Sono riusciti ad intervenire per tempo, ma l'operazione e il post operazione non sono stati affatto facili.

Fedez: «La mia paura più grande»

Fedez ha raccontato nella serie The Ferragnez quale è stata la sua paura più grande.

«La mia paura più grande è stata quella di essere dimenticato dai miei figli».

Il rapper milanese si è aperto davanti alle telecamere e, in lacrime, ha confessato di non essere mai stato pronto per affrontare tutto questo, ma i suoi figli e sua moglie, Chiara Ferragni, sono stati la sua forza.

Le parole del papà di Fedez

Durante il primo episodio di The Ferragnez, la seconda stagione, Franco Lucia, il papà di Fedez, si è aperto e ha confessato la sua preoccupazione per la malattia del figlio. Franco e la moglie, Annamaria Berrinzaghi, mamma del rapper, sono scoppiati a piangere mentre raccontavano i momenti più difficili di quel periodo.

«Chiara Ferragni è sempre stata accanto a Federico - dice Franco Lucia - e non l'ha mai lasciato solo. Lei è stata con lui per tutta la durata del soggiorno in ospedale, giorno e notte, una forza della natura. Sono molto uniti».

Oggi Fedez sta meglio ed è riuscito a recuperare la sua forma fisica. Qualche giorno fa ha fatto una risonanza di controllo e sembra che sia andato tutto per il verso giusto.

I fan dei Ferragnez sono sempre stati molto vicini ai loro idoli e si sono commossi vedendo questi primi episodi molto delicati, dove Chiara e Fedez hanno dimostrato, ancora una volta, quanto il loro amore sia forte.