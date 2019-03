Chiara Ferragni e Fedez festeggiano Leone un dettaglio fa infuriare i fan

di Emiliana Costa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

hanno festeggiato ieri il primo compleanno di, organizzando un party a casa a tema Baby Shark. Ma, che sarebbero partiti all'attacco. Ecco perché.Un utente avrebbe scritto: «Dalla coppia più social e impegnata nel sociale mi aspettavo più rispetto per l'ambiente. Amarezza». Il commento avrebbe ottenuto quasi 130 like. E ancora: «per un bimbo di un anno che di sera sarà rinc*** dai rumori di tutto il ciarpame». Ma, ad onor del vero, sono tanti i fan che difendono la scelta dei: «Io non vado a rompere alle persone che stanno condividendo su Instagram un momento felice.».In ogni caso,hanno fatto il giro del web. Con buona pace degli haters.