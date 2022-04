Chiara Ferragni e Fedez, la serata strana tra aerosol e panciera: «Stiamo invecchiando male»

Problemi di salute per Chiara Ferragni e Fedez. Il cantante è alle prese con la convalescenza dopo un delicato intervento all'addome e l'imprenditrice digitale è influenzata. Il tumore al pancreas è stato rimosso e Fedez deve ancora portare una panciera contenitiva, mentre per la moglie l'aerosol può aiutare a guarire più velocemente.

I Ferragnez, che sono abituati a condividere tutto con i follower, mostrano la loro "pazza" serata sul divano con aerosol e panciera. Un momento complicato, ma loro ci ridono su. «Stiamo invecchiando male», confessa il cantante. Le immagini dell'aerosol sono finite sugli account social di entrambi e anche le panciere con il brand di Chiara Ferragni hanno fatto il giro del web.

Nei giorni scorsi l’imprenditrice digitale aveva raccontato ai suoi quasi 27 milioni di follower su Instagram di avere avuto la febbre alta e di sentire dolori in tutto il corpo. «Visto che in questa casa si respira un clima di gioventù, ne approfitto per flexare un po’. Ecco a voi la mia collezione di panciere... ​Una volta eravamo giovani, amore mio. Stiamo invecchiando, anche un po’ male», le parole di Fedez.

