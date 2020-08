Fedez e Chiara Ferragni, lo yacht imbarca acqua in mare in Sardegna. I fan impauriti: "Cosa è successo?"

Chiara Ferragni, panico in mare per lo yacht che imbarca acqua. Paura per Chiara Ferragni e Fedez che stanno trascorrendo le loro vacanze in Sardegna con gli amici. Durante una gita in mare nelle acque cristalline di La Maddalena e Caprera è successo un imprevisto che i Ferragnez hanno provveduto immediatamente a socializzare con i loro fan, alcuni dei quali decisamente preoccupati per quello che stava succedendo.





La loro imbarcazione di lusso ha cominciato ad imbarcare acqua e per qualche attimo si è temuto perfino che potesse affondare. Chiara Ferragni e Fedez sono stati salvati, insieme ai loro amici, da un maxi gommone arrivato in loro soccorso. SOlo così hanno potuto tornare a riva. In questi giorni i Ferragnez si stanno rilassando sulla costa est della Sardegna, tra San Teodoro e Tavolara. In particolare hanno postato la loro uscita in barca ai Sassi Piatti di Molara, isoletta davanti a Tavolara, dove sono stati riconosciuti dai bagnanti entusiasti per la presenza a sorpresa delle star social dell'estate 2020. Fedez e la Ferragni sono stati anche ospiti dell'hotel Ollastu di Porto San Paolo, dove è stato organizzato per loro un super pic nic molto chic in riva al mare con vista mozzafiato su Tavolara.

Ultimo aggiornamento: 16:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA