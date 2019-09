Chiara Ferragni, l'ex Pozzoli risponde su Instagram alle accuse della influencer

di Simone Pierini

. Un amore finito, un rapporto umano «cancellato». I motivi della rottura raccontati dalla fashion blogger nel documentario "Chiara Ferragni – Unposted".. Il confronto a distanza va avanti e si arricchisce di un nuovo elemento. Secondo quanto emerso dal documentario sembra che durante la gravidanza della Ferragni l'ex fidanzato stesse vendendo alle sue spalle il 45% della società. Lei non la prese bene: «Ho capito che non conosci mai veramente nessuno», le sue parole.Su Instagram, in risposta a diversi fan che chiedevano spiegazioni a riguardo, Pozzoli ha risposto indirettamente alla fashion blogger: «Grazie per i vostri commenti e le vostre opinioni - si legge - i confronti sono sempre costruttivi. In tutti i momenti difficili si creano fratture, con punti di vista molto differenti, e molto differenti sono i modi di raccontarli. Personalmente preferisco un approccio privato. Grazie per la comprensione, e grazie per il coinvolgimento».