Chiara Ferragni dopo il parto «Impensabile non condividere foto di Leone»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MILANO – “Ilera la cosa che temevo di più, ero arrivata in ospedale preparata al peggio”,dopo la nascita “social” del figlio, venuto alla luce della sua relazione col rapper, produttore e giudice di XFactor Fedez, racconta il periodo della gravidanza.I timori erano tanti, ma poi le cose sono andate per il meglio: “Durante la gravidanza non avevo fatto altro che domandare a chiunque avesse figli i dettagli peggiori e più crudi – ha spiegato in un’intervista al “Corriere della sera” - Invece partorire è stato molto meno traumatico di quanto immaginassi. Anzi, lo rivivrei domani. Fede è sempre stato presente. Credo sia uscito solo una volta per un caffè. E mia mamma, non sarei riuscita ad allontanarla da quella stanza.Lei e il compagno (prossimo marito) sono molto presenti sui social, dove anzi chiara ha costruito parte della sua fortuna. La sovraesposizione dell’appena nato Leone però ha attirato su di lei diverse critiche: “Credo invece che la direzione dei social sia verso una maggiore naturalezza, che include le esperienze negative. Io l’ho fatto quando ho avuto problemi nell’ultimo mese di gravidanza, e mi è servito sia per ricevere sostegno sia per essere di esempio agli altri. Ci sono momenti no, è giusto così, non vanno nascosti.Vorrei che Leone avesse una vita il più possibile normale, nonostante sia nato sotto i riflettori. In parte perché figlio di due persone conosciute, in parte perché Fede e io ne abbiamo pubblicato le foto. Però, per me che ho sempre condiviso tutto, sarebbe stato impensabile non farlo con lui, la persona che più dà gioia alla mia vita”.