«Chiara Ferragni in lacrime? È tutto studiato per far dimenticare le truffe». E lei risponde così

Il gossip di Fedez e la modella Garance Authié insieme al Gran Premio di Montecarlo nel weekend scorso ha superato la barriera dell'imperturbabilità di Chiara Ferragni. Il video che ritrae l'imprenditrice in lacrime (per i trend con la canzone di Coez come sottofondo) su Tiktok è divetato in pochissime ore virale. Chiara, nonostante stia continuando la sua vita in giro per l'Europa come se niente fosse, non smette di pubblicare frecciatine social a Fedez anche attraverso like tattici ad alcuni commenti. Questa volta però l'imprenditrice digitale ha scelto proprio di rispondere alle parole di un hater che l'ha accusata di aver «studiato tutto per dimenticare le truffe».

La risposta di Chiara

Chiara Ferragni non è così imperturbabile come vuole far credere: i commenti dei suoi follower li legge e tra viaggi e sorrisi non nasconde la sua fragilità.

Numerosi sono stati i like a commenti di alcuni follower che hanno cercato di spronarla ma non sono mancati i commenti pungenti di qualche hater. «Forse non avete compreso che questo è tutto studiato per salvare Chiara e dimenticare le truffe, torneranno insieme, caproni», ha scritto un utente. E lei, senza pensarci due volte ha risposto schiettamente: «Direi di no». Un messaggio chiaro e coinciso, senza giustificazioni o alibi che sia. C'è stato anche un altro commento di un suo follower al quale Chiara Ferragni ha risposto (con un pizzico di ironia). «Vai a prenderti Jacob Elordi Chiara», ha scritto un utente. E lei senza perdersi d'animo ha risposto: «Manifesting», con l'aggiunta di una risata. Per l'ennesima volta, la simpatica reazione dell'imprenditrice al commento su Jacob Elordi ha offerto una distrazione ironica e inaspettata, suscitando l’interesse dei suoi fan.