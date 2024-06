Chiara Ferragni e Fedez insieme a Forte dei Marmi? Le storie dalla stessa località riaccendono la speranza in un ritorno di fiamma

Chiara Ferragni e Fedez sono a Forte dei Marmi insieme. I due hanno postato diversi contenuti social taggando la stessa località, in cui in questo periodo dell'anno, erano soliti andare con Leone, Vittoria e magari i nonni. Le foto dell'influencer e del rapper hanno riacceso la speranza nel cuore dei fan dei Ferragnez che vorrebbero rivederli insieme. Tuttavia, c'è anche chi è scettico in un ritorno dei due e nei commenti specifica che è possibile essere nella stessa cittadina ma in due luoghi diversi.

Chiara Ferragni e Fedez a Forte dei Marmi

Chiara Ferragni ha pubblicato una nuova serie di foto sul proprio profilo Instagram in cui indossa un outfit particolarmente sexy: minigonna blu con spacco vertiginoso, magliettina a rete nera e una giacca crop sempre blu della stessa fattura della gonna.

La didascalia è semplice e recita così: «Forte Dei Marmi weekend». Infine, ecco la classica storia con la foto del pranzo: un piatto di spaghetti alle vongole.

Fedez ha pubblicato una storia quasi nello stesso momento - 10 minuti dopo precisamente - una foto di lui vestito di tutto punto davanti all'entrata di quello che sembra un albergo. Il rapper non ha scritto nulla nell'immagine ma ci ha tenuto a specificare che si trova anche lui a Forte dei Marmi, luogo molto caro ai Ferragnez ai tempi d'oro. C'è da dire, però, che il cantante potrebbe trovarsi nella località di mare per presentare il nuovo singolo "Sexy Shop".

I commenti dei fan

I fan che seguono sia Chiara Ferragni che Fedez hanno notato il dettaglio che accomuna il post di lei e la storia di lui e qualcuno ha scritto: «Sarebbe bellissimo se si incontrassero per chiarirsi». Qualcun altro più scettico, invece, ha commentato: «Eccoli nello stesso posto, fatalità... lui ha fatto la canzone, ha speso due paroline in difesa di lei che magari ora sta dimenticando lo scandalo del pandoro e vissero tutti felici e contenti».