«Chiara Ferragni ha chiesto il divorzio da Fedez e 40mila euro al mese per gli alimenti»: l'indiscrezione

Si avvicina il giorno in cui tutto volgerà ufficialmente alla fine. Chiara Ferragni e Fedez hanno fatto sognare con il loro matrimonio a Noto, ma 5 anni dopo stanno per dirsi ufficialmente addio. Le carte del divorzio sembrano essere pronte, mancano solo le firme dei diretti interessati. Una storia d'amore che è nata sotto gli occhi di tutti (45 milioni di follower insieme) e "morta" tra tante polemiche e scandali, che segna la fine dei Ferragnez.

In attesa dell'ufficialità, si rincorrono le indiscrezioni su quello che si appresta a essere il secondo divorzio più chiacchierato d'Italia, dopo quello di Francesco Totti e Ilary Blasi.

Il maxi mantenimento

40mila euro sarebbe la somma che secondo Chiara Ferragni, il suo (quasi) ex marito dovrebbe versare mensilmente per il mantenimento e gli alimenti. L'imprenditrice digitale, secondo quanto riporta Dillinger News di Fabrizio Corona, avrebbe richiesto per prima il divorzio al rapper, dopo che lui è andato via di casa (e si è dato alla pazza gioia tra locali e viaggi con gli amici), ma non solo, avrebbe chiesto, anche un maxi mantenimento.

«E così, dopo un lungo periodo tra frecciatine social e vite distanti che conducono da mesi senza mai trattare il tema divorzio, noi di Dillinger vi possiamo dire che è finalmente giunta la resa dei conti. Non solo, lei ha chiesto 40mila euro al mese per gli alimenti», scrive Dillinger News, sganciando un vero e proprio scoop (non ancora confermato da nessuno).

Il divorzio non è stato ancora ufficializzato, ma ci si aspetta già una lunga "battaglia" in tribunale, sperando che non escano fuori scheletri dall'armadio troppo scandalosi (e Rolex regalati).