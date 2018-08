Matrimonio Ferragnez, le damigelle di Chiara con abiti Alberta Ferretti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Meno uno aldeisaranno marito e moglie tra meno di 24 ore e a Noto fervono i preparativi per il royal wedding all'italiana i cui dettagli stanno man mano aumentando grazie alla stessa influencer che ha condiviso su Instagram molte delle particolarità del passando per il suo abito da sposa per finire alla location Ora anche gli abiti delle damigelle di Chiara Ferragni non sono più un totale mistero, dopo che un bozzetto firmato Alberta Ferretti è stato pubblicato sui social. Si tratta di una creazione realizzata su misura per l'occasione dalla stilista in collaborazione con Eco-Age, e da quanto descritto su Instagram le damigelle indosseranno un abito lungo plissettato in georgette di seta rosa in due versioni: una con una profonda scollatura a V anche sulla schiena, l'altro con scollo a cuore. La particolarità degli abiti è la loro sostenibilità: la seta utilizzata era in giacenza dalla collezione SS14, così come cerniere e altri dettagli sono stati riutilizzati da capi di campionario della stessa stagione.Le damigelle di Chiara sono sei: le sorelle Valentina e Francesca Ferragni, e poi le amiche Pardis Zarei, Veronica Ferraro, Martina Maccherone e Michela Gombacci.