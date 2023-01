Chiara Ferragni e la villa sul Lago di Como, quanto costa? L'ira degli abitanti: «I nostri figli non potranno più comprare case nel loro paese»

È ufficiale, o almeno ufficioso, che Chiara Ferragni e Fedez hanno comprato una mega villa sul Lago di Como. Lo ha anticipato il settimanale Chi parlando di una magione di 900 mq su due piani (piu' il piano seminterrato) ubicata a Pognana Lario, borgo del cuore della coppia che conta 700 abitanti.

Chiara ferragni e Fedez comprano casa sul lago di Como: il prezzo

La mega villa ha al suo interno parco, spa e piscina. Il valore? 5 milioni di euro, piu' i costi di restrutturazione che sarebbe in corso. L'imprenditrice digitale e il marito assieme ai piccoli Leone e Vittoria sarebbero infatti stati beccati dai paparazzi di Alfonso Signorini assieme all'architetto Filippo Flora. Diventerebbero così i vicini di George Clooney. Villa Ferragnez si troverebbe difatti proprio di fronte a Villa Oleandra, dimora della star di Hollywood. E se il sindaco del luogo ha accolto a braccia aperte Chiara ferragni e Fedez dandogli il ben venuto, non sono dello stesso avviso gli abitanti del posto.

L'ira dei residenti

Se c'è chi ringrazia i vip che con i loro acquisti di immobili danno piu' lustro alla località e chi si scaglia contro loro. Per i residenti il pericolo è che anche il lago di Como diventi una piccola Venezia, dove solo i ricchi possono permettersi un'abitazione.

Una di QuiComo ha lasciato il suo sfogo alla testata:

«I nostri figli non potranno comprare case nei loro paesi d’origine. Prezzi folli. Bisognerebbe mettere un freno o comunque dei limiti a queste speculazioni» Un problema che è già in essere. Nell’ultimo periodo infatti i prezzi delle case della zona sono schizzati alle stelle e trovarne una in affitto è praticamente impossibile, visto che i proprietari (soprattutto per lunghi periodi) preferiscono gestirle come case vacanza.