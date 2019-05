Compleanno di Chiara, Fedez: «Una settimana di feste!». Poi dimentica la torta...

© RIPRODUZIONE RISERVATA

“Entriamo ufficialmente nella settimana Festival Ferragni”, cosìannuncia dalle stories di Instagram l’inizio dei festeggiamenti per i: “In occasione del suo compleanno – ha annunciato sul social - una settimana di festeggiamenti amici”.Le feste non saranno tanto lunghe dato che Chiara ha subito spiegato: “Non è vero, oggi solo con Fede, domani però con la famiglia”. Intanto la coppia si è regalata una cena al ristorante, puntualmente postata, in cui però l’ex giudice di “XFactor” ha avuto una piccola dimenticanza, non comprando la torta di compleanno. La “distrazione” è stata naturalmente riportato sui social, in cui Fedez ha mostrato un video della Ferragni che spegne felice le candeline, con la didascalia rivelatrice: “Quando arriva un dessert e tua moglie ti sgama che non hai fatto fare la torta di compleanno. Così ti dice di andare in bagno e ordinarne una per farle una sorpresa nonostante sia stato lei a dirtelo. Questo è romanticismo!”.Le emozioni per Chiara non sono finite, dato che subito dopo il rapper ha condiviso un video con la sua casa piena di rosa spiegando che sono “Preparativi sorpresa per il mio amore”.