Fedez regala rose rosse a Chiara, Cecilia Rodriguez commenta e conquista i fan

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il regalo di compleanno dida parte diha colpito l'attenzione diha festeggiato ilper i 32 anni in famiglia e in ufficio. Nonostante la signora Ferragnez non abbia organizzato per il compleanno un mega party, il giorno della sua festa non è passato inosservato sui social anche grazie al regalo del marito Fedez Centinaia die nelle sfumature del rosa hanno invaso l'appartamento die Fedez, riempiendo parte del soggiorno con grandi vasi per contenerle tutte. Un omaggio floreale davvero in grande stile, che la influencer e imprenditrice non ha mancato di documentare con foto e video.ha posato tra i fiori insieme al marito e al figlioletto Leone, pubblicando poi le foto sul suo account Instagram e commentando: «Che bellissima sorpresa».Tantissimi gli auguri arrivati nei commenti al post, ma uno in particolare ha fatto sorridere i fan, ed è stato pubblicato da. «Eh vabbè...- ha scritto la sorellina di Belen - così non va bene... rovini tutte le sorprese che ci hanno fatto qualche volta i nostri fidanzati!». Tante le ragazze che si sono mostrate d'accordo con la showgirl al suono di "Chechu una di noi!».