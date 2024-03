Chiara Ferragni versione "Joker" in copertina, Fedez la difende: le parole del rapper su Instagram

Chiara Ferragni e Fedez potranno esser anche ad un passo dal divorzio, ma i due continuano a rispettarsi e a volersi bene, come aveva dichiarato l'imprenditrice digitale durante la sua intervista da Fabio Fazio a Che tempo che fa. Questa mattina, 7 marzo, la Ferragni ha avuto un risveglio molto amaro, dopo aver visto la copertina di L'Espresso che ha riportato l'inchiesta sulle aziende e società di Chiara.

Nella copertina, infatti, l'imprenditrice digitale appare truccata come "Joker", un pagliaccio. Le polemiche sono state immediate, soprattutto perché la forte immagine sarà disponibile nelle edicole a partire da domani, 8 marzo, giorno internazionale delle donne.

Il marito (o presunto ex) Fedez è sceso in prima linea per difendere la moglie.

La difesa di Fedez

La copertina di L'Espresso contro Chiara Ferragni ha creato molta polemica, ma l'inchiesta risulta chiara e limpida: «Una rete ingarbugliata di società, una girandola di quote azionarie, tra partner ingombranti, manager indagati e dipendenti pagati poco. L’influencer è a capo di un impero dove la trasparenza non è di casa». L'Espresso è sempre stato molto provocatorio nelle sue copertine, ma il trucco da Joker, il cattivo di Batman, con la matita blu sotto gli occhi azzurro sbavata e il rossetto rosso intenso intorno alle labbra è sembrato eccessivo.

A prendere le sue difese è stato anche Fedez, che poco fa ha pubblicato sulle sue storie Instagram una copertina molto simile a quella della moglie, con lo stesso trucco alla "Joker", ma il protagonista è Donato Ammaturo, nuovo editore del settimanale dallo scorso anno, con la scritta: «A quando una bella indagine sul vostro proprietario petroliere? Aspetto con ansia».