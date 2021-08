Chiara Ferragni , il "brutto gesto" di Fedez la terrorizza. Poi va fuori di sé: «Sei uno str***». L'imprenditrice digitale e il rapper sono in vacanza in Costa Smeralda con i figlioletti Leone e Vittoria. Ieri sera, i Ferragnez hanno trascorso una serata con gli amici appena arrivati a trovarli nella loro mega villa in affitto a Porto Cervo.

La comitiva trascorre il dopo cena cimentandosi con un gioco in scatola in giardino. Ma Chiara, stanca dalla lunga giornata di mare con due bimbi, appare molto stanca. Il tutto è documentato in un video girato da Fedez e appena condiviso su Instagram. Il rapper infatti riprende la moglie a sua insaputa, durante i brevi sonnellini tra una manche di gioco e l'altra. Poi il momento topico. Gli amici urlano all'unisono e Chiara si sveglia terrorizzata.

Il rapper, che aveva continuato a girare, monta un video tutto da ridere che ironicamente titola "Serata pazzerella". Ma Chiara Ferragni, dopo il grande spavento, va su tutte le furie: «Se continui a riprendermi mi incaz***. Sei uno str***. Aspetta la vendetta». La vacanza (e gli scherzi) continuano.

