Chiara Ferragni e la tenera foto con Leone, fan al vetriolo: «Metti il botox anche a lui?»

di Emiliana Costa

Chiara Ferragni e la tenera foto con Leone. Avevamo lasciato il piccolo di casa Ferragnez, di fronte a una fetta biscottata rosicchiata, utilizzata a mo' di torta da papà Fedez . Mamma Chiara invece rimedia e per gli undici mesi di Leo, compra una bella torta ai frutti di bosco che immoratala su Instagram . Un follower, però, commenta così lo scatto di auguri: «Ma metti il anche a tuo figlio?» La risposta dell'influencer spiazza tutti.Chiara Ferragni risponde spesso con ironia alle punzecchiate dei follower e anche questa volta, con un battuta, riesce a mettere al suo posto l'hater di turno: «Il botox? Io non lo uso, ma faccio un ordine speciale per te». E chiude con un'emoticon bacetto. Come a dire: «Prendi e porta a casa».In ogni caso, la foto del piccolo Leone con mamma Chiara Ferragni fa il giro del web. E il baby Fedez conquista una pioggia di like.