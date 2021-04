Chiara Ferragni, ecco la borsa da mare di spugna: già sold out. Ecco quanto costa

Chiara Ferragni lancia la borsa da mare di spugna, già sold out. Ecco il prezzo da capogiro. Fan delusi: «Non è possibile...». L'imprenditrice digitale ha lanciato un nuovo articolo della collezione estiva Chiara Ferragni Collection. Dopo le ciabattine e la borraccia glamour, è il momento della borsa da mare di spugna.

Ecco com'è descritta la borsa glamour sul sito Chiara Ferragni Collection: «Eyelike sponge bag. 100% cotone». Il prezzo dell'articolo da mare (disponibile in arancio, rosa o azzurro) è di 175 euro. Ma, neanche a dirlo, è già sold out.

Grande la delusione dei follower, che sull'account Instagram Chiara Ferragni Brand commentano così: «È già sold out, non è giusto». E ancora: «Tutto esaurito, la volevo». C'è chi commenta il prezzo della borsa: «Mi piacerebbe, ma è troppo costosa». E chi ci scherza su: «È di spugna così non serve neanche l'asciugamano, ti asciughi direttamente con la borsa». E intanto, i fan attendono il "back in stock".

