Chiara Ferragni mostra l'armadio guardaroba: scatta subito la polemica sul web

Il web non perdona l'ostentazione. Dopo lale immagini dell'armadio guardaroba di Chiara Ferragni suscitano qualche polemica. L'influencer ha seguito l'esempio dell'amica Donatella Versace e ha mostrato ai followers vestiti, scarpe e accessori, tutto rigorosamente griffato. Lo ha fatto in un post, ma anche in un video.«In pratica l'armadio della Ferragni è grande come il mio appartamento», dice un utente. Altri, ancora più pungenti, dicono: «Con tutti quei vestiti dove lo metti Fedez?», oppure «Ma invece di ostentare la tua ricchezza e distruggere i supermercati, perché non fai altro nella tua vita?».Non solo denigrazioni. La Ferragni ha milioni di fan, persone che l'ammirano per il suo percorso, che le è valso il premio degli “Oscar della Rete” al Teatro Morlacchi in Umbria. Tra i commenti positivi: «Quello non è un armadio: è un pianeta chiamato Moda», «Una vera gioia per gli occhi»; «Chiara, quello che non metti più lo prendo io».In questo "mondo fantastico" pile di maglioni, maglioncini, cardigan, gilet, t-shirt, abiti, gonne. Separate anche le camicie e i pantaloni, i top, le giacche, i cappotti, le Limited Edition, le magliette stampate e gli outfit esclusivi per gli eventi. Per concludere il tour la Ferragni ha deciso di mostrare la infinita collezione di scarpe.