Ferragni, dopo l'operazione di Leone arriva la notizia del premio ambito

Leone operato, Chiara Ferragni: «Intervento all'orecchio, ora sta bene ma ho pianto»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un anno intenso e fortunato per: la fashion blogger e influencer, infatti, dopo la nascita del piccolo Leone e il matrimonio con Fedez, si ritrova addirittura, il premio che il Comune diriserva ai concittadini illustri che si sono messi particolarmente in mostra nel proprio ambito, portando alto il nome della città. La candidatura di, però, fa discutere, così come quella della discotecaIl premioviene deciso dalla Commissione per le civiche benemerenze del, di cui fanno parte l'ufficio di presidenze e i capigruppo del consiglio comunale. Ogni gruppo, quindi, propone un candidato, motivando anche la scelta. A proporreè stato Gianluca Comazzi, capogruppo di, che ha spiegato: «Al di là di ogni giudizio, Chiara Ferragni è una professionista di enorme successo, con un fatturato di 10 milioni di dollari e un'azienda che dà lavoro a decine di persone. Inoltre, è stata la prima a comprendere le dinamiche di questa nuova epoca e le potenzialità dei social network».Molto insolita è anche la candidatura dell', proposta dalla: si tratta di unastorica, chiusa l'estate scorsa, subito dopo l'aggressione a Nicolò Bettarini, figlio di Stefano e Simona Ventura. Alessandro Morelli, capogruppo leghista a Milano, ha spiegato: «Parliamo di una realtà storica che promuove la sana movida milanese». Resta da capire cosa ne penserà il sindaco,, che ha diritto di veto e che già l'anno scorso aveva lanciato l'appello: «L'Ambrogino d'Oro dovrebbe andare ai tanti sconosciuti che fanno del bene alla nostra città, non a chi ha già ricevuto tanti riconoscimenti».Tra le altre candidature presentate dai vari gruppi del Consiglio comunale ci sono(primo ballerino italiano al teatro Bolshoi di Mosca), il manager, sopravvissuta ad Auschwitz e grande testimonianza storica della Memoria. A sorpresa, tra i candidati troviamo anche, che nel 2008 avevano polemizzato non poco col Comune di Milano contro la scelta di non assegnare il premio a Enzo Biagi e la cittadinanza onoraria a Roberto Saviano. Glisaranno consegnati, come ogni anno, il 7 dicembre, il giorno in cui si celebra il patrono della città.