Chi è Marta Fascina, nuova fiamma di Berlusconi: deputata da due anni dopo una 'strana' candidatura

In serata lo scoop: Silvio Berlusconi non sta più con Francesca Pascale. La nuova fiamma del Cavaliere sarebbe Marta Fascina, una giovane deputata di Forza Italia: ma chi è Marta Fascina? Classe 1990, originaria di Melito di Porto Salvo, in provincia di Reggio Calabria, ma residente a Portici (Napoli) la Fascina è stata eletta nel collegio blindato Campania 1 alle ultime elezioni politiche del 2018.

​Alle scorse elezioni alcune testate, tra cui Fanpage, avevano ‘indagato’ su Marta, per via delle strana e blindata candidatura in Campania di una ragazza senza esperienze politiche, e il cui nome sarebbe stato imposto da Berlusconi in persona. Laureata in Lettere e Filosofia, nella sua biografia sul sito della Camera risulta come ‘addetta stampa’ e ‘public relation specialist’, ma nel suo passato ci sarebbe anche un’esperienza nell’ufficio stampa del Milan. Attualmente è membro della IV Commissione Difesa della Camera, di cui è anche segretario.

LA PASCALE AVEVA GIA' CAPITO... Già un paio di mesi fa si era parlato della sua presenza frequente e "sospetta" nella villa di Arcore di Berlusconi: «Marta Fascina? Dico solo che è stata messa al fianco del mio Presidente da Licia Ronzulli (senatrice di Forza Italia). La Ronzulli ha come assistente proprio Marta Fascina e ha deciso di metterla al fianco di Berlusconi ed è per questo che lei vive e dorme ad Arcore», aveva detto la stessa Pascale in un'intervista a Novella 2000. «Inusuale? Non per Silvio, che lavora sempre e che da sempre ha i suoi collaboratori in casa. Silvio dorme sempre da me, nella casa dove vivo, a pochi chilometri con i nostri cani».

«Se scoprissi che in questa storia c’è qualcosa di vero, tra me e il Presidente finirebbe tutto», aveva aggiunto la Pascale, che in serata, in effetti, ha comunicato che è davvero finito tutto. Dal canto suo Marta Antonia Fascina (questo il suo nome completo), 30 anni appena compiuti, non si è ancora espressa sull'argomento: Diva e Donna ha pubblicato alcune foto di Berlusconi con lei in Svizzera, per un periodo di relax al Grand Resort di Bad Ragaz, località del Canton San Gallo con una lunga tradizione di centro di cura in cui hanno soggiornato nei giorni scorsi.

