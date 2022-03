Super Mario Balotelli fidanzato con una marchigiana, ecco dov'è il loro rifugio

FERMO - Continuano i tour del calciatore Mario Balotelli nel Fermano tanto che nei giorni scorsi è stato visto anche a Massa Fermana. Supermario ha trascorso alcuni giorni di riposo a casa della famiglia della sua fidanzata che risiede appunto a Massa Fermana. C’è anche chi lo ha visto fare colazione in un bar di Monte Vidon Corrado e chi pranzare in un ristorante di Montappone.

Il sindaco Gilberto Caraceni conferma la presenza di Balotelli nel suo territorio tanto che l’altro pomeriggio ha provato anche a contattarlo, per invitarlo e riceverlo ufficialmente in Comune. Se il calciatore accetterà gli sarà rivolto un saluto pubblico di benvenuto. Durante la tappa nella vicina Monte Vidon Corrado il calciatore si è concesso un aperitivo con alcuni amici ed è stato disponibile per alcuni selfie con gli altri clienti, intrattenendosi quindi con loro per poi ripartire verso Civitanova dove ha trascorso la serata in un locale. Balotelli, 32 anni ad agosto, con la nazionale italiana è stato vicecampione d’Europa nel 2012, laureandosi capocannoniere del torneo con tre reti. Ha giocato con alterne fortune in Italia, Inghilterra e Francia e ora, dopo la stagione con il Monza, gioca con l’Adana Demirspor in Turchia. Il suo nome è tornato di prepotenza alla ribalta prima della gara dell’Italia con la Macedonia del Nord per le qualificazioni ai prossimi Mondiali in Qatar. Si era parlato anche di una sua possibile convocazione ma poi mister Mancini ha effettuato altre scelte. Non resta ora che attendere il ritorno nel Fermano quando ci sarà l’invito ufficiale da parte del Comune di Massa Fermana.

