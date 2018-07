Dall'infanzia difficile a top model: chi è Georgina fidanzata di Ronaldo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ad accomunarli, la passione per il calcio ed un'infanzia non facile. Sembravano davvero destinati a stare insieme,. Mentre CR7 incanterà in campo, questama di origini argentine sarà la protagonista assoluta sugli spalti delloFiglia dell'argentinoe di una donna spagnola di Murcia,, Georgina è. Il padre, Jorge, soprannominato Menotti per la somiglianza col ben più famoso collega e connazionale, era giunto dieci anni prima a Jaca (Huesca), in Aragona, per allenatre la squadra semiprofessionista del Jacetano. Jorge e Ana, prima di dare alla luce Georgina, avevano avuto un'altra figlia, Ivana Maria, nata a Palamos (Girona), poi decisero di tornare per qualche tempo in Argentina ed è proprio lì che nacque l'attuale compagna di CR7.L'della ragazza è stata molto: il padre, per ragioni non precisate, scomparve per diverso tempo, abbandonando la famiglia. Intanto, però, quelle difficoltà non impedivano alla piccola Georgina di dedicarsi alla danza. Nel frattempo, il padre decise di tornare dalla famiglia, che si trasferì nuovamente in Spagna. Dopo aver chiuso la carriera da allenatore, Jorge Rodriguez lavorò per qualche tempo in un ristorante di proprietà della moglie, che però finì in bancarotta.Intanto, ancora adolescente, Georgina aveva iniziato a lavorare come cameriera in Argentina e come ragazza alla pari in Inghilterra. Tornata in Spagna, la ragazza visse una vera e propria, come Cenerentola: da commessa di Gucci e Prada a Madrid, riuscì a diventare una modella e la sua carriera iniziò a decollare, facendola diventare una top model grazie anche alla fama ottenuta dalla relazione con Cristiano Ronaldo.Il fuoriclasse portoghese, infatti, grazie a Georgina riuscì a dimenticare la fidanzata 'storica', la top model russa Irina Shayk, e da lei ha avuto anche una figlia,, nata nel novembre scorso. Sempre al fianco di CR7, Georgina, nonostante la giovane età, è anche un'ottima mamma adottiva per gli altri tre figli di Cristiano: Eva Maria, Mateo e il più grande, Cristiano Jr., nati con la maternità surrogata.