Che fine ha fatto Luis Sal? Fedez spiega cosa è successo in un video

In un podcast dal titolo "Che Fine Ha Fatto Luis", Fedez decide di parlare dei motivi per cui Luis Sal non partecipa più al podcast "Muschio Selvaggio". «Finalmente vi darò le spiegazioni sulla sparizione di Luis da Muschio Selvaggio. Mi sarebbe piaciuto che a dare le spiegazioni fosse stato lui stesso per il rispetto di tre anni di lavoro insieme e del pubblico che ci guarda». Fedez ha dunque raccontato in un episodio di 15 minuti cosa è successo tra lui e Luis Sal. Il video è apparso anche su YouTube dove il format raccoglie moltissimi commenti dopo ogni show.