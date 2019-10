Charlize Theron: «Meglio single che insignificante per un uomo»

La consapevolezza di una single. La 44enne Charlize Theron non ha una relazione da circa dieci anni e, in un'intervista rilasciata a La Stampa, spiega il perché. Secondo l'attrice sudafricana «essere single» è meglio che «provare risentimento nei confronti di qualcuno che non mi permette di essere quella che sono».

Charlize Theron ha infatti spiegato: «Nella vita ho avuto sicuramente la tentazione di dovermi mostrare più piccola di quello che sono per potermi sentire più a mio agio dentro una relazione, che le cose avrebbero potuto funzionare meglio solo se avessi reso la mia vita, e me stessa, più insignificante».

L'attrice, che solo qualche mese fa si era lamentata di non riuscire a trovare un uomo disposto a stare con lei, ha parlato delle sue nuove consapevolezze: «Ma poi sono cresciuta e mi son detta: 'Manco per sogno!'. Perché a un certo punto ti rendi conto che non stai esprimendo il tuo pieno potenziale e inizia a provare risentimento e questo è semplicemente orribile. Preferisco esser single che provare risentimento nei confronti di qualcuno che non mi permette di essere quella che sono».

