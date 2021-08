Charlene di Monaco irriconoscibile nell'ultima foto dal Sudafrica: «La malattia una scusa, ecco cosa sta facendo lì». Charlene Wittstock, la principessa di Monaco consorte del principe Alberto, irriconoscibile nelle ultime foto pubblicate sul suo account Instagram.

La principessa di Monaco, che si trova in Sudafrica da lunghi mesi in seguito a un'infezione post operatoria, ha condiviso con i suoi followers uno scatto che la ritrae in bianco e nero con gli occhi cerchiati di nero e lo sguardo fiero nelle vesti di una selvaggia guerriera.

Il motivo è presto spiegato: la foto di Charlene di Monaco fa parte di una campagna in difesa dei rinoceronti, per scongiurarne il bracconaggio pur di accaparrarsi i loro preziosi corni. Un invito a mettere fine alle atrocità rinnovato anche con un video.

In Sudafrica per mascherare la crisi

La principessa si trova in Sudafrica ormai da mesi e la motivazione - una lunga degenza dovuta a un'infezione sviluppata in seguito a un'intervento alla testa - per i bene informati ormai non regge più e nasconderebbe una crisi con il marito Alberto. È stata la stessa Charlene in una recente intervista a South Africa Radio 702 a spiegare che il suo rientro al principato non avverrà prima dell'autunno 2021. Questi i fatti, ma i rumors già la vedono trasferita definitivamente a Johannesburg, dove potrebbe entrare in affarri con l'amica milionaria Colleen Glaese.

