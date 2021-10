Charlene di Monaco operata di nuovo in Sudafrica: «Resterà in osservazione per 48 ore»

Nuova operazione per Charlene di Monaco. La principessa ha subito ieri in Sudafrica un intervento chirurgico in anestesia generale in seguito a un'infezione contratta lo scorso maggio: tutto, secondo una fonte del palazzo dei regnanti nel Principato, «è andato molto bene». Stando a un comunicato, l'intervento subito da Charlene è «l'ultimo di quelli ai quali doveva essere sottoposta per la sua infezione alle prime vie respiratorie. Resterà in osservazione per 48 ore».

APPROFONDIMENTI PRIMO PIANO Charlène di Monaco, Alberto frena le voci sul divorzio:... SU INSTRAGRAM Charlene di Monaco, la prima foto della principessa dopo il collasso.... IL CASO Charlène di Monaco «condizionata da una maga»: il... IL CASO Charlène di Monaco «condizionata da una maga»: il... PRIMO PIANO Alberto di Monaco nei guai, beccato con l’ex amante al ballo:...

LEGGI ANCHE

Charlène di Monaco, Alberto frena le voci sul divorzio: «Non vedo l'ora che torni, siamo una squadra»

LEGGI ANCHE

Charlene di Monaco, la prima foto della principessa dopo il collasso. La didascalia è mistica: «Dio vi benedica». Il post

L'infezione e i ricoveri

Ormai da mesi in Sudafrica, il suo paese di origine, la consorte di Alberto di Monaco, 43 anni, ha subito una prima operazione il 13 agosto, ma non furono diffusi molti dettagli. Il principe Alberto e i figli la raggiunsero per la convalescenza. Ad inizio settembre, Charlene fu ricoverata d'urgenza dopo un malore per complicazioni legate alla grave infezione che l'aveva colpita ad un orecchio, al naso e alla gola contratta a maggio. Ex nuotatrice, Charlene Lynette Wittstock, nata nel 1978, sposò il principe Alberto II di Monaco nel 2011.

L'ultima foto

L’ultima foto di Charlene, con rosario al collo e sorriso nostalgico, ha fatto preoccupare parecchio chi la segue su Instagram: l’allure ‘mistica’ e il messaggio criptico ‘Dio vi benedica’ hanno suscitato in quanti sperano che torni presto a casa una serie di reazioni negative. A People il Principe Alberto ha dichiarato: “Sta meglio, è stato molto complicato per lei, perché è stata colpita da diversi problemi. Si trova ancora in Sudafrica, ma tornerà molto presto. Dobbiamo fare il punto con i medici tra qualche giorno”. Ai microfoni di Monaco-Matin, ha poi ribadito di aspettare il ritorno della moglie: “Non vedo l’ora che torni ad aiutarmi coi bambini, siamo una squadra”.

Ultimo aggiornamento: 14:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA