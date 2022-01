Charlene di Monaco, compleanno triste lontana dalla famiglia: «Pesa solo 46 kg»

Charlene di Monaco compie 44 anni, ma stra trascorrendo un compleanno triste perché è ancora ricoverata in clinica in Svizzera e sembra che sia arrivata a pesare solo 46 kg. La moglie di Alberto di Monaco ha problemi di salute da diverso tempo ed è lontana dai figli, i gemellini Jacques e Gabriella. Secondo Royal Central la principessa continua a dimagrire in maniera preoccupante.

Charlene si nutre solo con cibi liquidi ed è troppo debole per rientrare al principato in famiglia. Per starle più vicino, Alberto avrebbe affittato una villa vicino a Zurigo. Nel frattempo sui social ha fatto gli auguri alla consorte con un video collage di foto che immortalano Charlene nei momenti più importanti della sua vita sin da quando era bambina.

«Ti rendiamo omaggio per quanto dai sempre di te stessa per cambiare la vita delle persone in tutto il mondo, la tua passione e dedizione per salvare e cambiare vite è davvero una fonte di ispirazione», si legge a corredo del filmato.

