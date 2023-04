Chanel Totti, accusa choc di Martina De Vivo: «Il mio ragazzo, papà di nostra figlia, mi ha tradita con lei»

«Il mio ragazzo mi ha tradita con Chanel Totti». È l'accusa che l'influencer Martina De Vivo muove nei confronti della figlia di Ilary Blasi e dell'ex capitano della Roma. Il racconto in un video su TikTok che ha superato le 3 milioni di visualizzazioni. La tiktoker Martina, mamma di una bambina, ha replicato a un commento di un utente che accusava il suo (ormai ex) fidanzato, e papà della figlia, di frequentare Chanel Totti. Senza peli sulla lingua, l'influencer risponde con un video in cui racconta la sua versione dei fatti. Una versione che - è bene ricordare - al momento non trova nessuna conferma ufficiale e resta tutta da verificare.

Le accuse di Martina De Vivo

«Quando la bambina non aveva neanche due mesi di vita, apro il telefono del mio fidanzato che viveva in casa con me e trovo la chiamata di Chanel Totti. Io scrivo a lei e lei nega addirittura di averlo conosciuto. Lui dopo qualche giorno viene a vedere la bambina, io gli faccio vedere le prove e lui mi conferma che era tutto vero, io ovviamente lo caccio di casa e scrivo a Chanel. Lei mi risponde che il problema non è il suo ma di Cristian, il mio ex. Ebbene si, lei conclude dicendo che non è un problema sentirsi con una persona fidanzata e che ha una figlia perchè appunto non è un suo problema», racconta Martina.

«Chanel Totti amante del mio ragazzo Cristian»

Martina De Vivo continua così: «Quando loro due si sono cominciati a sentire, Cristian stava ancora in casa con me. Quindi lei ha fatto l'amante, o almeno così si dice a casa mia», sottolinea la tiktoker. E ancora: «Un applauso all'educazione che è stata data a questa bambina perchè sì, Chanel ha 15 anni. Sicuramente il problema principale è stato il mio ex Cristian, perché è lui che aveva la figlia ma a me hanno insegnato cosa sono i valori e cosa è l'educazione: per me l'uomo di un'altra è trasparente. Però sono modi di vivere, modi di crescere. Non abbiamo tutti la stessa fortuna».

La ragazza conclude dicendo che fornirà tutte le prove sull’accaduto sul suo profilo Instagram e giustifica la sua scelta di svelare tutta quanta la verità sui social: «Non credo che le mie esternazioni siano state violazione della privacy perché oggi hanno pubblicato una foto insieme su Instagram, quindi io prima di tutto devo tutelare me stessa».