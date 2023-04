Cesare Cremonini ha una nuova compagna, relazione top secret con un noto volto Rai dopo l'addio a Martina Maggiore

Cesare Cremonini avrebbe una nuova compagna. Secondo Chi Magazine, il riservatissimo cantante, si starebbe frequentando un noto volto Rai. Nella rubrica “Chicche di Gossip” si spiega che dopo la fine della love story con Martina Maggiore si starebbe frequentando con un'altra donna, conosciuta nel mondo dello spettacolo.

Il nuovo amore

La relazione sarebbe nata da poco e i due vorrebbero mantenere il più stretto riserbo sulla vicenda sentimentale. La fine della relazione con la Maggiore è ancora fresca, visto che è accaduta solo pochi mesi fa, ma pare che Cesare sia stato molto colpito da questa nuova donna. La fine della storia con Martina non è stata nemmeno indolore, viste le reazioni della donna, che confermò di non stare più con Cesare ma non nascose nemmeno il dolore per la scelta del cantante.

Le ex del cantante

Cesare da sempre canta nelle sue canzoni delle sue storie d'amore, spesso tormentate e a volte anche dolorose per lui. Tra gli amore della sua vita, oltre a Martina Maggiore c'è stata Malika Ayane, con la quale ha sempre mantenuto un bellissimo rapporto di amicizia e secondo alcuni rumors, mai confermati, Cremonini avrebbe avuto una liaison anche con l’ex velina di ‘Striscia la notizia’ Ludovica Frasca.