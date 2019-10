Cecilia Rodriguez replica al padre di Ignazio: «Non è vero che non aiuto in casa»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cecilia Rodriguez risponde alle polemiche di Francesco Moser, padre del fidanzato Ignazio. Il campione di ciclismo ha dichiarato in questi giorni che Cecilia non è proprio quello che si direbbe una perfetta donna di casa, non proprio esperta nelle faccende domestiche.La bella argentina però ha replicato a queste dichiarazioni è ha chiarito che, al contrario, è una perfetta donnna di casa, che sa fare tutto e si dà da fare ma che non si alzerebbe certo alle 6 per pulire la casa. «Quando vado a Trento, dalla famiglia di Ignazio, per me è un momento di relax. Tuttavia lì la mentalità è inquadrata, diversa dalla mia. Mi piace molto quel posto e ci vivrei pure, perché c’è tanto verde, mi ricorda un po’ casa mia in Argentina. Ma lo vedo come un luogo per rilassarmi e basta».Poi Cecilia chiarisce che forse Francesco non le ha mai perdonato il fatto che non partecipi alla vendemmia della loro tenuta, ma specifica: «Lo aiuto in altre cose, per esempio vado a prendere le uova delle galline. Però non pulisco…». Chi invece non sembra sottrarsi alla vita nei campi è il papà di Cecilia che in diverse occasioni ha accompagnato la figlia a Trento e, da amante della montagna, ha sempre partecipato con piacere a tutte le attività dando una mano a Francesco con cui ha stretto un buon legame.