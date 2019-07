Cecilia e Ignazio, segreto hot sotto le lenzuola: «È diventato un lavoro...»

Diletta Leotta dimentica Matteo Mammì: è fidanzata col pugile Daniele Scardina

La sorella di Belen e l'ex ciclista sono tra le coppie più innamorate dello showbiz e non hanno mai fatto segreto della passione che caratterizza la loro storia d'amore, nata sotto le telecamere del. Qualche settimana fa, in una loro story di Instagram, è comparso un vibratore eCome riporta il sito Il Giornale,Cecilia e Ignazio hanno preso parte alla festa organizzata a Milano per i 90 anni della Durex e si sarebbero divertiti a documentare l'evento attraverso i gadget dell'azienda.D'altra parte, come avevano dichiarato in un'intervista su Chi, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser non hanno mai fatto segreto dei "passatempi intimi". «- ha spiegato lei -».