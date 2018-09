Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, estate bollente: «Dobbiamo stare appiccicati»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In molti quandosi sono fidanzati all’interno della casa del Grande Fratello Vip in molti hanno pensato a una love story a favore di telecamere, ma la loro relazione fuori dal reality continua ad andare avanti a gonfie vele. La coppia convive a Milano e ha trascorso delle lunghe e romantiche vacanze fra lavoro e divertimento.Sul finire del periodo estivo Cecilia e Ignazio sono volati alla volta di Villasimius, in Sardegna, dove sono stati sorpresi da “Nuovo”, nelle acque cristalline mentre si scambiano coccole hot: “Siamo una coppia – ha spiegato Cecilia alla rivista – che ha bisogno di passare tanto tempo insieme la nostra relazione continua e ci stiamo godendo la vita da fidanzati. Tra noi ci sono rispetto, passione, amore, voglia di conoscersi e di costruire qualcosa per sempre”.