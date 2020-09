Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono di nuovo insieme: ecco come lei lo ha annunciato

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono tornati insieme. Dopo la pausa estiva, sembra che la coppia abbia deciso di concedersi un'altra possibilità. Non sono ancora apparse foto dei due insieme, ma gli ultimi post della sorella di Belen sono inequivocabili. Dopo aver sfilato sul red carpet di Venezia, Cecilia ha raggiunto Ignazio in Trentino e ha pubblicato delle foto con le montagne sullo sfondo.

Il messaggio a commento del post lascia pensare a un ritorno di fiamma confermando i rumors delle ultime settimane.

«Se sei in cerca di angeli o in fuga dai demoni, vai in montagna. Ma dopo Venezia penso che siamo alla ricerca di farfalle», ha scritto la modella argentina nella didascalia. I due si sarebbero riavvicinati dopo una cena a Milano e avrebbero deciso di trascorrere qualche giorno insieme in Trentino. Il mese di agosto è stato turbolento per questa relazione nata davanti alle telecamere del Grande Fratello, al punto che le vacanze separati erano diventate inevitabili.



Ignazio in Sardegna con Andrea Damante e Chechu a Ibiza con la sorella. Ora "cercando le farfalle" si potrebbe tentare di lasciare alle spalle il brutto periodo. Qualche emozione in più nello stomaco e il desiderio di ricominciare dopo la breve interruzione. Al momento non sono chiari i motivi della crisi.

Secondo i ben informati all'origine ci sarebbero la gelosia di Cecilia e le diverse prospettive. Pare infatti che la modella argentina voglia un figlio o forse anche il matrimonio per il momento. Ignazio, che ha compiuto 28 anni, vorrebbe prendersi un po' più di tempo.

