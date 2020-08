Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser in crisi? Vacanze separate e i rumours del web: «Errori...»

Cecilia Rodriguez e Francesco Moser in crisi? Da tempo si parla sul web di un momento difficile per Cecilia Rodriguez e il fidanzato Francesco Moser: ora la coppia sta trascorrendo le vacanze separate e i rumours vogliono che i due abbiamo commesso dei non specificati “errori” che li avrebbero separati.

Cecilia Rodriguez e Francesco Moser si sono conosciuti all’interno della casa del Grande Fratello Vip, quando per lui la Rodriguez Jr ha lasciato in diretta nazionale l’allora fidanzato Francesco Moser. Fuori dalle mura della casa di Cinecittà la relazione è continuata a gonfie vele e, dopo aver trascorso il lungo lockdown insieme a casa di lui in Trentino, la coppia parlava di figli e matrimonio. Il web però sospetta la crisi e ultimamente pare che, se non sia separazione, sia quantomeno un periodo di riflessione.

Cecilia infatti è in vacanza a Ibiza assieme alla sorella Belen (che ha sua volta ha lasciato l’ex marito Stefano De Martino), mentre Ignazio è rimasto in Trentino nella sua tenuta con la famiglia. Un momento di lontananza che ha spinto i follower a chiedere delucidazioni, che non sono arrivate. Intanto sulla rete si parla di “errori” e di bisogna della coppia di separarsi, probabilmente temporaneamente, per ritrovare la serenità.

Ultimo aggiornamento: 11:12

