Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, la crisi è dimenticata: le battute hot e la fuga d'amore in Toscana

Fuga d'amore per Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. «Abbiamo preso due cosine..», scrive il figlio del ciclista mentre riprende il cofano della sua macchina pieno zeppo di vestiti, oltre ai suoi inseparabili due cani nei sedili posteriori. La sorella di Belen e Ignazio hanno deciso di "scappare" per il weekend in Toscana, precisamente a Prato.

Nelle stories Instagram, poi, i due fanno vedere ai follower la casa dove sosteranno per questi tre giorni e la cena romantica che hanno fatto in serata. «Sei una donna fortunata.. ti porto sempre in montagna, in questi posto con la neve, il fuoco» dice Moser mentre inquadra Cechu che mangia a lune di candela.

Addio crisi

Se, fino a poco tempo fa, circolavano voci su una presunta crisi tra i due, ora sono loro stessi a mostrarsi sempre insieme e più felici, smentendo i rumors. I due fidanzati sono anche promessi sposi: Moser ha chiesto la mano alla sorella di Belen mesi fa, con tanto di video pubblicato sui social.

Le battute hot

Poco tempo fa, la sorella di Belen si è resa protagonista di una gaffe a luci rosse sui social, ma per cercare di correggere il tiro ha rincarato la dose. Di recente, in una storia diretta ai suoi followers ha salutato i fan per dire che sarebbe andata a riposare, ma le è uscito altro dalla bocca. «Vado a riposarmi, vado a fare un pisellino», accortasi della gaffe ha corretto spiegando in seguito: «Volevo dire pisolino!», però ha voluto anche aggiungere: «Quell’altro l’ho già fatto stamattina». In modo ironico ha comunque sottolineato come tra lei e Ignazio Moser le cose procedano a gonfie vele dopo le voci di una loro presunta crisi coniugale. Le voci sulla crisi sono state smentite subito da Cecilia che ha chiarito come in una coppia possano esserci alti e bassi. La Rodriguez ha anche chiesto che venisse rispettata la loro privacy perché a volte il chiacchiericcio fa più male della crisi vera o presunta.