Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, l'annuncio che i fan aspettavano: «Siamo pronti»

Ultimo aggiornamento: 19:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser stanno insieme da poco più di due anni, da quel Grande Fratello Vip che li ha visti avvicinarsi e innamorarsi. Da allora hanno condiviso tutto, dai viaggi alla quotidianità. E ora stanno per cominciare una nuova avventura. La notizia ha colto di sorpresa i numerosi followers e sicuramente reso felici i fan. La sorellina di Belen e il fidanzato condurranno un programma insieme. Lo hanno annunciato su Instagram: «Siamo pronti. 'Ex on the beach’ sta per tornare».La coppia, tra le più amate dello star system, sarà al timone del noto programma televisivo. La prima puntata andrà in onda ilE anche in questa occasione, dopo i tanti viaggi da influencer, entrambi potranno godere del sole e del mare di qualche spiaggia esotica. Il format prevede chesiano ospiti in una stupenda villaper conoscersi. A rovinare il divertimento ci penseranno i loro ex. I concorrenti della nuova edizione saranno:La notizia dimostra comesiano molto concentrati sul lavoro. Vogliono crescere dal punto di vista professionale e quindi preferiscono aspettare a mettere su famiglia. Cecilia ha dichiarato in più occasioni di non essere pronta a sposarsi o a fare un figlio, ma questo non significa che tra i due ci sia aria di crisi.Glisono più innamorati che mai e insieme perseguono obiettivi e progetti redditizi. Per coronare il sogno d'amore e arrivare all'altare c'è tempo. Sono giovani, belli, innamorati e indubbiamente fortunati. L'avventura in tv sta per cominciare.