Cecilia Rodriguez hot, fuori di seno per il paparazzo durante lo shopping

Un fuori dia favore di paparazzo per, sorella minore di Belen. La showgirl ha voluto fare un piccolo regalo inaspettato a un fotografo che la seguiva durante un giro di shopping per le lussuose vie del centro di Milano.Cecilia è stata fotografata da “Nuovo” mentre passeggia nel centro di Milano assieme al fidanzato Ignazio Moser, che ha conosciuto nella casa del Grande Fratello Vip e dove proprio per lui ha lasciato in diretta nazionale l’allora compagno, l'ex tronista Francesco Monte.I due entrano in un negozio di abbigliamento e cominciano a provare dei vestiti: quando la Rodriguez jr si accorge del paparazzo appostato gli viene l’idea di fargli un regalo. Cecilia infatti sorridente si apre il vestito, esibendosi in un sorridente fuori di seno naturalmente immortalato dall’obbiettivo della macchina fotografica…