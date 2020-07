Cecilia Rodriguez in bikini sui social. Follower preoccupati: «Magrissima, non dovevi metterti a dieta...»

Cecilia Rodriguez posta alcuni scatti in bikini e lascia senza parole i fan. La sorella minore di Belen infatti, fidanzata con Ignazio Moser, ha mostrato un fisico in perfetta forma, nonostante solo qualche giorno fa lamentasse di essere ingrassata durante la quarantena di esser costretta a mettersi a dieta.

LEGGI ANCHE: Fedez, “prima crisi cognugale”. l'errore di ortografia è mostruoso. Web scatenato: «Vai a studiare»

Una dieta lampo che sembra aver davvero funzionato, stando ai numerosi scatti che la Rodriguez ha postato dal suo account Instagram: foto che la vedono appunto con indosso un bikini nero mentre trascorre il tempo in spaiggi sotto al sole.

LEGGI ANCHE: Stefano De Martino, flirt con Mariarosaria Leone? Lei rompe il silenzio su Instagram

I post hanno ricevuto diversi like e numero congratulazioni da parte dei fan che si sono complimentati per la forma fisica della showgirl. Alcuni follower però hanno sottolineato che, stando così le cose, probabilmente non le serviva una dieta, come invece ha fatto sapere. Un regime alimentare, hanno sottolineato altri, che comunque avrebbe dato i suoi frutti in tempi “notevolmente” rapidi…

Ultimo aggiornamento: 1 Luglio, 12:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA