A Caterina Balivo non fa paura la prova costume: «Rotolini, pancetta, smagliature? Non importa. W il bikini»

ROMA - Caterina Balivo come Vanessa Incontrada: si piace con rotolini e pancetta. Brava, mostra sicurezza una delle (giovani) signore della tv. Caterina Balivo sta bene con se stessa. Il suo è un inno alla body positivity. In fondo ha ragione: la perfezione non esiste.

“Rotolini? Pancetta o panciona, smagliature bianche o rosse? Bacino più largo dopo i parti? E allora?!? W il bikini, meglio ancora se non segna come questo”, scrive infatti Caterina Balivo nel post che accompagna gli scatti in cui è immortalata in costume in spiaggia.

