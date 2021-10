Valentino Rossi, festa di compleanno speciale per i 28 anni della fidanzata Francesca Sofia Novello incinta

CATTOLICA - Cose in grande come sempre. Cose speciali. Valentino Rossi fa dolcissimi auguri alla fidanzata che presto lo renderà padre. Il campione di MotoGp 42enne regala una festa di compleanno da sballo a Francesca Sofia Novello, che mercoledì ha compiuto 28 anni. La modella incinta al party mostra orgogliosa il pancino: bellissima e in splendida forma, abbraccia il pilota, poi si diverte con tante amiche, tra brindisi ‘analcolici’ e risate.

E’ una festa organizzata a Cattolica, l’ultima città prima delle Marche della costiera della Romagna. Il locale è pieno zeppo di tanti palloncini rosa. Il tavolo per gli ospiti è splendidamente pparecchiato. Ci sono i nomi di tutti gli invitati come segnaposto, Francesca Sofia e Valentino sono ‘vicini, vicini’.

