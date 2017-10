Caterina Balivo mamma bis Pomeriggio con la figlia Cora a Milano

Possiamo stare così tutto il giorno 💖? fuori grigio e freddo A dopo ! #caterinasecrets #lovefamily Un post condiviso da Caterina Balivo (@caterinabalivo) in data: 19 Ott 2017 alle ore 00:04 PDT

Lunedì di risate con due super ospiti #Linus e #GiovanniMucciaccia ✌🏻siete già su Rai 2, noi di @dettofattorai vi stiamo aspettando! #caterinabalivo #caterinasecrets Un post condiviso da Caterina Balivo (@caterinabalivo) in data: 16 Ott 2017 alle ore 05:24 PDT

Total black ma un po' di sbrilluccichio qui e lì ci vuole sempre... non trovate? Pic by @f.saracino #caterinabalivo #caterinasecrets Un post condiviso da Caterina Balivo (@caterinabalivo) in data: 9 Ott 2017 alle ore 03:40 PDT

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MILANO – Dopo la pausa maternità è tornata sul piccolo schermo con la sua trasmissione di successo, “Detto fatto” ma naturalmente nel tempo liberoè tutta per la piccolaLa conduttrice è stata fotografata da “Nuovo” mentre passeggia per Milano con la piccola, 2 mesi, secondogenita dopo Guido Alberto, che dorme nella carrozzina: “Se fosse stata un’avventura completamente nuova non sarei tornata così in anticipo – ha spiegato alla rivista – ma “Detto fatto” è una mia creatura. E poi mi lascia il tempo di occuparmi della mia famiglia”.