di Emiliana Costa

Caterina Balivo, rivelazione hot a Vieni da me: «Io a casa con mio marito...». Oggi pomeriggio, nel corso della trasmissione, la conduttrice di Aversa si è lasciata andare a un commento piccante che riguarda la sua vita intima con il marito Guido Maria Brera.Durante l'intervista con Franco Gatti, si parla dell'emblematico rapporto d'amore tra Sandra e Raimondo Vianello. L'artista genovese augura allora a Caterina Balivo di avere lo stesso rapporto con suo marito e lei risponde maliziosa: «Io a casa con mio marito non posso mai avere mal di testa... Sennò mi dice 'Perché sei pimpante in trasmissione e a casa hai mal di testa?' A casa devo stare sempre bene...».E dopo la rivelazione hot, Caterina Balivo prosegue con la puntata.