Caterina Balivo compie 40 anni, le foto della festa di compleanno. Balli e canti sfrenati fino a tarda notte. Domani, 21 febbraio, la conduttrice di Vieni da me spegnerà 40 candeline. Una ricorrenza importante che Caterina Balivo ha festeggiato in anticipo con la crew del programma di Rai1.

Nelle stories di Instagram, la conduttrice balla e canta fino a tarda notte con i colleghi di Vieni da me. Dall'astrologo Simon and the Stars a Lorenzo Farina, autore della pagina Baby George ti disprezza e social media manager del programma. Presenti anche le "sciure" della trasmissione, Rachele Montella e Rossella.

Domani i festeggiamenti ufficiali in diretta su Rai1. Auguri Cate!

