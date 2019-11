Caterina Balivo approva i tutorial di Belen: «Se li fa Giulia De Lellis perché lei non può?»

Caterina Balivo e i tutorial di Belen Rodriguez: «Se li fa Giulia De Lellis perché lei non può?». Continua il duello a distanza tra le due influencer in merito ai video tuorial di Make Up.

Nella “guerra” fra Belen Rodriguez e Giulia De Lellis, Caterina Balivo sembra schierarsi a favore della showgirl argentina. La conduttrice di “Vieni da me” su RaiUno infatti durante il suo programma ha elogiato Belen e l’ha difesa per la storia dei tutorial.

Oltre al gossip sull’ipotetico flirt della Rodriguez con Andrea Damante mentre era ancora fidanzato sulla De Lellis, i beninformati riportano che l’ex corteggiatrice di “Uomini e donne” sarebbe arrabbiata con Belen per via dei tutorial che sta realizzando in rete: “Belen si è sempre truccata da sola – ha svelato la conduttrice - Quando veniva in Rai veniva già truccata e le truccatrici rimanevano senza parole”.

Quando poi ha trovato una truccatrice che le piaceva e che lavorava in Rai, costei si è licenziata per seguirla. Oggi è la sua truccatrice personale. Non capisco perché Belen non possa fare i tutorial se li fa anche Giulia De Lellis”.

Caterina ha detto la sua anche sull'ipotetico flirt Rodriguez - Damante: “Non avrebbe avuto problemi a dirlo, pure perché all’epoca era single. Quindi credo che non sia vero”.

