Carolyn Smith mostra la stanza della chemio: «Con il caldo più dolori, ma io non mollo»

di Emiliana Costa

Carolyn Smith

In un post di Instagram, la coreografa inglese ha mostrato ai follower la stanza della terapia, chiamandola «».Ecco le parole di Carolyn Smith: «Buon giorno a tutti. #spaday per le mi cure. La terzo del quartro (nuovo ciclo).Ma io ho una soluzione per tutto... lo dico 2 cose sia in italiana e in inglese #sticazzi combattere #fuckit fight. Semplice con tenace, disciplina e un bel sorriso e anche nei momenti buio, perche lo so che c’è luce e speranza dall’altra parte del tunnel. Chi mi conosce personalmente, sanno che io non mollo perche ho passato tante cose forse peggi di questo nella mia vita... e sono super addestrata e allenata. Io mi tengo attiva (quando è possibile) e mi riposo (quando è necessario). Mia mente e il corpo non deve mai a smettere di essere attiva. Sono costantemente creando nuovi progetti che coinvolgo tante persone per creare un opportunita per realizzare qualcosa positivo nella vita mia e anche gli altri. Non mi piace spreccare tempo, cosi durante il mio trattamento lavoro, poi dopo l’antistaminico sono obbligata a dormire un po... però sfrutto il momento che sono da sola».Il toccante messaggio commuove i follower di Carolyn Smith. «». I fan sono con lei.